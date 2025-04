Tsahal a finalisé ses préparatifs pour la fête de Pessah, dans le cadre d’une vaste opération dirigée par la Division de la technologie et de la logistique et le Rabbinat militaire. Ces préparatifs visent à garantir une alimentation cacher à tous les soldats de Tsahal, y compris dans les conditions de terrain et les zones opérationnelles.

Selon le porte-parole de Tsahal, plus de 100 tonnes de matsot ont été distribuées aux combattants, plus de 83000 Haggadot de Pessah, environ 710000 petits pains cacher pour Pessah, 200000 glaces, 66000 desserts individuels et 7000 « rations de mitsva » pour les soldats en opération.

En outre, 390 tonnes de viande, 420 tonnes de poulet et 64 tonnes de poisson ont également été distribués. Ces paquets seront transmis aux soldats stationnés dans les secteurs de Syrie, du Liban, de Gaza, de Judée-Samarie et dans les différentes bases aux frontières.

Le Rabbinat militaire travaille à rendre toutes les bases de Tsahal cacher pour la fête, en collaboration avec le Corps logistique. Ces préparations sont effectuées dans tout le pays – de la frontière nord jusqu’aux avant-postes les plus méridionaux sur les côtes d’Eilat – afin de permettre à tous les soldats de respecter la cacherout et de célébrer la fête.

Le Centre d’approvisionnement de l’état-major et le Corps logistique ont fourni des rations alimentaires adaptées à toutes les populations, y compris pour les soldats sensibles au gluten, les végans et les végétariens. De plus, des brochures de halakha spécifiques ont été distribuées avec des instructions adaptées aux conditions de terrain et aux contraintes opérationnelles.

La distribution de l’équipement a été réalisée en coopération avec l’Association pour le soldat et l’organisation des Amis de Tsahal aux États-Unis. Tsahal a souligné que même pendant la fête, les soldats continueront à assurer la sécurité des citoyens israéliens afin de permettre au peuple d’Israël de célébrer Pessah dans le calme et la sérénité.