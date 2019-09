Du 10 au 14 novembre, l’Union des Entreprises de Moselle (UE 57) va organiser un voyage business en Israël. L’occasion pour une centaine d’entrepreneurs mosellans de créer des liens avec la start-up nation, ultra-innovante qui a su allier vieille économie et nouvelles technologies.

C’est Patrick Drahi, lors de la cérémonie des 80 ans de l’Union des entreprises de Moselle, qui suggéré à son Président, Jean Poulallion d’organiser son premier voyage business en Israël.

Un an plus tard, l’idée s’est concrétisée. Ce voyage, selon Jean Poulallion, est justifié par le fait que les entreprises qui se portent bien sont notamment celles tournées vers l’export. « Regarder ce qui se passe ailleurs, encourager les entreprises à prendre des initiatives, les aider à benchmarker », c’est le rôle de l’Union des Entrepreneurs qui est très intéressée par les secteurs où Israël est expert comme l’agritech, mais aussi la bioéconomie, le numérique, capteurs et cybersécurité, la smartcity, BTP et mobilité, sans oublier le commerce.

Il a aussi été impressionné par un récent voyage de l’UE d’Ille-et-Vilaine. Sur 180 participants, douze sont revenus avec des contrats : partenariats, joint-venture, échanges de solutions, contrats à l’export, sans parler des contacts qui ont pu se concrétiser ultérieurement.

Pour le moment, une trentaine de sociétés se sont inscrites pour une centaine de places maximum. Ce voyage se finance sans subvention. Chacun paye son séjour, soit environ 2500 € par personne.

Source : Le Républicain Lorrain & Israël Valley