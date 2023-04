Le conseil des ministres s’est tenu, de manière exceptionnelle, ce jeudi (d’ordinaire, il est le dimanche) et à Sdérot.

Tout le gouvernement s’est donc réuni dans la ville en bordure de Gaza avec comme message et objectif principal, le renforcement de cette localité et de toutes celles de la région qui font face aux attaques et aux menaces du Hamas depuis la Bande de Gaza.

Le gouvernement a décidé d’allouer une enveloppe d’1.7 milliards de shekels à cette région: 830 millions de shekels seront investis dans le développement des infrastructures et la modernisation des espaces publics, 190 millions de shekels dans le développement de moteurs de croissance locaux et régionaux, 220 millions de shekels dans le développement et le renforcement de l’économie locale, 70 millions de shekels dans la préparation aux situations d’urgence, 100 millions de shekels dans le renforcement de la résilience et de la sécurité des personnes et des communautés.

« Les décisions du Cabinet sur la zone autour de la bande de Gaza ont fait leurs preuves ; la croissance démographique dans la région est significativement plus élevée par rapport à la croissance dans le reste du pays. Cette décision reflète la grande importance que le gouvernement accorde au développement de cette zone.

Le gouvernement continuera à renforcer les habitants de la zone et les conseils locaux et locaux ; tous les ministères du gouvernement accorderont la préférence nationale à la question », a publié le cabinet du Premier ministre à l’issue de cette réunion.

Le maire de Sdérot, Alon Davidi, s’est félicité de cette décision. Il a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le calme et la sécurité pour tous les habitants de la région sur le long terme.

Puis sur un ton plus détendu, le maire a lancé au Premier ministre: »J’espère que nous continuerons à grandir et que le Premier ministre me donnera l’autorisation de construire au-delà de la frontière, à Beit Hanoun et Beit Lahia ». Ce à quoi Netanyahou a répondu: »Pour ce qui est de l’amélioration du logement à Gaza, cela prendra encore du temps ».