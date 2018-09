Voeux de bonne année: une vidéo de Binyamin Netanyahou fait le “buzz”

A l’occasion de Roch Hachana, le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est une nouvelle fois prêté au jeu d’acteur et a enregistré une vidéo dans laquelle il s’invite dans une famille israélienne. Une fois à table, il a résumé les réussites de son gouvernement et adressé ses voeux à la population d’Israël.

De manière plus “sérieuse”, le Premier ministre était la vedette d’une grande soirée organisée jeudi soir par le Likoud au Parc des Expositions de Tel-Aviv, comme chaque année avant Roch Hachana. Entouré des ministres et des députés Likoud et devant des centaines de cadres et militants, Binyamin Netanyahou a prononcé un discours particulièrement rassembleur. toutefois épinglé les médias qui selon lui ne mettent jamais en évidence le choses positives. Il a cité le sondage paru cette semaine indiquant que 89% des Israéliens se disent satisfaits de la vie qu’ils ont: “C’est un chiffre hallucinant qui aurait dû faire l’ouverture des journaux télévisés. Mais en avez-vous entendu parler? Les journalistes amers l’ont-ils relevé?”

Il a assuré ses partisans que la droite et à sa tête le Likoud seront encore au pouvoir pour longtemps “parce que le peuple constate les succès de la politique du gouvernement dans les domaines sécuritaire, économique, social et diplomatique”. En énumérant les succès de son gouvernement dans les divers domaines, il a tâché d’adresser des compliments à chaque ministre Likoud concerné. “C’est ce que la population voit, et c’est pour cela qu’elle se sent bien ici”, a souligné le chef du gouvernement.

Le Premier ministre a également confié son émotion après son voyage en Lituanie et sa visite dans les lieux de la mémoire juive: “Je me suis rendu en Lituanie en tant que Premier ministre de l’Etat des Juifs, de la patrie du peuple juif qui respecte les droits individuels de chacun de ses citoyens. Aujourd’hui, nous avons une souveraineté, Tsahal et nous sommes perçus comme une puissance. Que de chemain parcouru en soixante-dix ans!”.

Vidéos:

Photo Aharon Krohn / Flash 90