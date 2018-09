The Marker: “Ayelet Shaked, personnalité la plus influente de l’année 5778 “

Venant du magazine économique The Marker, lié au quotidien Haaretz, le compliment prend d’autant plus de valeur! Le magazine a établi un classement des personnalités qui ont marqué l’année 5778 en Israël et qui ont été les plus influentes. C’est la ministre de la Justice Ayelet Shaked qui a été placée en tête de liste.

Le commentateur juridique du magazine, Dr. Ido Baum, a constaté que dans son domaine ministériel, “Ayelet Shaked a eu une réussite phénoménale, notamment dans la nomination des juges à la Cour suprême, en plaçant une majorité de magistrats conservateurs”. Dr. Baum note qu’Ayelet Shaked est convaincue que l’esprit nouveau qu’elle a réussi à insuffler dans le système judiciaire entraînera moins d’interventionnisme de la Cour suprême dans les décisions politiques et tournera la page de l’activisme judiciaire introduit dans les années 1990 par l’ancien président de la Cour suprême le Prof. Aharon Barak.

Les trois pages de commentaires consacrés Ayelet Shaked dans ce numéro du magazine The Marker, ni même les lignes écrites par le Dr. Ido Baum ne sont pas forcément dues à une approbation de la politique menée par la ministre de la Justice depuis sa prise de fonction. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un média lié à Haaretz! Mais le magazine a eu l’honnêté de reconnaître qu’Ayelet Shaked est venue avec un agenda politique clair qu’elle a su mettre en application dans la “douceur” sans provoquer de révolution ou de levée de boucliers dans le système judiciaire. Seuls les grands médias et l’opposition se sont ligués contre elle pour des raisons évidentes.

Répondant en fin de semaine dernière à ceux qui l’accusaient une nouvelle fois de “porter atteinte à la démocratie”, la ministre a répondu qu’au contraire, la démocratie – la vraie – a gagné en force grâce à aux réformes qu’elle a entreprises, ainsi que l’estime et la confiance de la population dans le système judiciaire et en premier lieu, dans la Cour suprême.

