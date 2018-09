SYMPHONIE POUR UN NOUVEAU MONDE Par Rav Yaakov Spitezki

Le judaïsme n’est pas une religion particulariste. Ses valeurs sont universelles. Elles ont été proclamées au Mont Sinaï. Qu’il s’agisse de la dignité humaine, “de la liberté, de la justice et de la paix ” (Charte de l’ONU) ; de la protection des enfants et de l’importance de l’éducation (UNICEF) et d’une multitude d’autres principes fondamentaux. Oui, la Bible est bien le fondement de notre civilisation.

Roch Hachana est beaucoup plus qu’un simple début de l’année, «un premier janvier» marqué par une nuit de réveillon. C’est, selon la traduction littérale de ce terme, la «tête de l’année». Avec le cœur et le foie, le cerveau est ce qu’il y a de plus important chez un être humain. C’est le centre nerveux du corps tout entier. À son niveau le moindre accident a des effets désastreux sur le reste de l’organisme.

L’année est semblable à un corps. Chaque jour, chaque instant, est une entité que nous devons apprécier pleinement et ne pas gâcher par des futilités.

A Roch Hachana chacun d’entre nous a la possibilité de se changer et de changer le cours de l’histoire. L’occasion nous est ainsi donné de prendre les bonnes décisions qui s’imposent. Celles qui transformeront nos personnalités et rejailliront sur l’ensemble de la société pour faire un monde meilleur.

Contrairement à ce que l’on pense communément, cette fête n’est pas l’anniversaire de la création du monde, mais de celle de la création du premier homme, Adam Harishon. Ceci vient nous enseigner que c’est l’être humain qui donne à l’ensemble de l’univers son sens ultime, sa finalité.

TIKUN HAOLAM

Tandis que les autres religions fixent le début de leurs calendriers à partir d’un événement important de leur histoire (une naissance, l’Hégire…), le judaïsme voit dans Roch Hachana un événement universel. Les Rabbins du Talmud enseignent que Adam fut créé seul afin qu’il ne puisse pas dire «mon sang est plus rouge que le tien», et aussi parce qu’un individu, seul, peut changer le cours de l’histoire. Le mois de Tichri est d’ailleurs placé sous le signe de la balance. Maïmonide souligne que chaque être humain doit toujours se considérer comme sur la sellette. De quoi donner matière à réflexion avant de prendre une décision. À chaque instant et particulièrement au seuil de la nouvelle année, nous sommes à la croisée des chemins et nous pouvons faire pencher la balance du bon côté. Nous pouvons continuer de végéter, de stagner ou au contraire progresser.

Chana vient de la racine hébraïque «répéter » qui évoque le cycle routinier de l’année, le jour et la nuit, l’été et l’hiver. Mais Chana c’est aussi Chinouï, le changement, le progrès, les jours et les mois (hodesh) qui changent. A première vue ce terme implique une contradiction. D’une part, il y a le flot continu de l’existence qui est stable. D’autre part, il y a des évènements voulus qui viennent modifier notre parcours. Nous sommes conscients de ce qui nous arrive vraiment. Mais trop souvent nous n’avons pas le recul nécessaire pour discerner ce qui est intrinsèquement positif. Nous devons donc briser la routine et nous renouveler. Être vraiment nous-mêmes. Nous remettre en question. Répondre aux questions existentielles.

En hébreu, Emouna veut dire beaucoup plus que « avoir la foi ». Ce mot implique la réflexion et le « travail sur soi ». L’art, l’artisanat se dit en hébreu Omanout. Ce terme a la même racine que le mot Emouna. Le Psaume (XXXIV, 9) nous donne le ton : «Réfléchissez, sentez, goûtez et voyez combien l’Eternel est bon». Ainsi nous arrivons à prendre pleinement conscience que D.ieu est « notre Père, notre Roi »

RETOUR VERS LE FUTUR

L’une des idées centrales de Roch Hachana est que le monde revient au point zéro. Les pendules sont remises à l’heure. Le temps ressemble aux battements du cœur. Chaque pulsation constitue un phénomène à part. Le sang, la vie jaillit à nouveau. En hébreu, paam, signifie « une fois ». Chaque instant est unique. Yom veut dire « jour » mais c’est aussi la même racine que Yam, la mer. En effet, à chaque instant nous avons comme un océan de possibilités qui s’ouvrent à nous et nous donnent la force de nous surpasser. Les repères qui nous empêchent de nous noyer sont la Tora et les Mitsvot.

Pour les Grecs le temps est cyclique. Alors que dans le judaïsme le temps est linéaire. Il nous invite à progresser, à nous renouveler, à sortir de la routine, à préparer le Kets Hayamim, la venue du Messie. L’existence ne doit donc pas se limiter à un simple « copier –coller ».

LE CHOFAR : SYMPHONIE D’UN NOUVEAU MONDE

La Tora décrit Roch Hachana comme étant le Yom Teroua, le jour de la sonnerie du Chofar. La Bible ne nous prescrit pas l’utilisation d’un ensemble d’instruments mais uniquement celle d’une corne de bélier qui ne produit pas des compositions musicales sophistiquées.

C’est en effet, la simplicité, le retour vers la nature, le retour vers sa propre nature qu’il nous faut rechercher pour faire le bilan en ce Jour du jugement. Un seul « instrument » est utilisé. Ce n’est pas un orchestre qui va interpréter cette « symphonie ». Dans un premier temps l’accent est mis sur chaque individu. Celui-ci doit se transformer. Puis il changera la société. Le son du chofar est semblable à un cri poussé du plus profond de notre être. Le chofar est semblable à l’alarme émise par une sirène.

Les différentes sonneries évoquent les divers sentiments que nous éprouvons : des soupirs, des sanglots, l’expression de la crainte révérencielle, la proclamation de la Royauté divine. Elles nous invitent à la réflexion, à la sérénité de la méditation.

Le son du chofar est d’une grande simplicité. Car effectivement, devant l’ineffable nous ne trouvons pas les mots pour exprimer tout ce que ressentons au plus profond de notre être.

La pureté des tonalités émises par cette corne de bélier est pour ainsi dire la symphonie d’un nouveau monde. Une ère de Justice et de Paix pour l’ensemble de l’humanité telle qu’elle a été annoncée par les Prophètes au son du Chofar. Une société qui œuvre concrètement pour les plus démunis.

Paix, bonheur, santé et prospérité. C’est ce que nous nous souhaitons tous à l’occasion de Roch Hachana. Lechana Tova OuMetouka Tikatévou !!

