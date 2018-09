Situation à Gaza: le commandant de région pessimiste pour la décennie à venir

Le général Hertzi Halévy, commandant de la région militaire sud, a accordé sa première interview depuis son entrée en fonction. Sur les ondes de Radio Darom Il a affirmé que Tsahal est au mieux de ses capacités et que les ennemis d’Israël réfléchiront à deux fois avant de provoquer une guerre. Sur les chances de trêve avec le Hamas, le général Halévy a déclaré: “Il ne serait pas judicieux de se nourrir d’illusions. La bande de Gaza est un nid de terroristes qui ne cessent de chercher à améliorer leurs capacités. Certes, nous sommes plus forts, mais l’ennemi ne cessera pas de nous tester et je pense que nous ne verrons pas de véritable accalmie dans les dix années à venir et ni même au-delà”.

Le commandant de la région sud a rajouté que Tsahal était prêt pour n’importe quel scénario, y compris la prise de contrôle de la bande de Gaza même si ce n’est pas l’option qu’il privilégie. Herzi Halévy a apporté son soutien à l’idée d’un port à Gaza: “Je suis favorable à tout ce qui pourra améliorer la situation des habitants de Gaza tant que cela ne renforce pas le Hamas et ne nuit pas à la sécurité des habitants israéliens de la bordure. Si un port permet de faire entrer des marchandises à destination de lam population civile sans que le Hamas en profite, je suis pour”.

Photo Flash 90