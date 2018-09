Retrait de l’ambassade: pressions américaines sur le gouvernement paraguayen

La Maison-Blanche a fait savoir que le vice-président américain Mike Pence s’est entretenu avec le nouveau président du Paraguay Mario Abdo Benitez au sujet du retrait de l’ambassade à Jérusalem. Il l’a exhorté à revoir sa décision et à maintenir la parole du Paraguay faite par son prédécesseur concernant le transfert de l’ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem. Mike Pence a fait comprendre que le maintien de l’ambassade du Paraguay à Jérusalem serait une manière de réaffirmer les liens historiques entre le Paraguay et Israël mais aussi avec les Etats-Unis. Le communiqué de la Maison-Blanche ne précise pas quelle a été la réponse du président Abdo Benitez ni même s’il a donné une réponse immédiate. Il y est juste précisé que Mike Pence et Mario Abdo Benitez ont “convenu de travailler en faveur du processus de paix entre Israël et les ‘Palestiniens'”.

