Pourquoi est-il temps d’acheter de l’immobilier en Israël par Roie Kaner

Israël est un mélange d’histoire et de magie, c’est une multitude de cultures, de modernité, et c’est bien sûr, la maison du peuple juif. Israël est également classé parmi les premiers pays sur l’indice ‘Happy Planet’, l’indicateur mesurant le bien-être des individus et les effets de ce dernier sur l’environnement. Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, chaque année, Israël attire de plus en plus d’individus souhaitant acheter une maison en terre sainte.

Le Bureau Central Israëlien des Statistiques a récemment publié une étude indiquant que l’indice des coûts du logement avait diminué au cours des derniers mois. Depuis, de nombreux clients se sont tournés vers moi afin de savoir si c’était le moment adéquat pour acheter des biens immobiliers en Israël. En règle générale, ma réponse constante à la question de savoir si oui ou non il est recommandé d’acheter des biens immobiliers en Israël, est “Oui”. Et si les tendances du marché indiquent un ralentissement, ma réponse se transforme en «Absolument».

Voici les raisons de cette réponse:

Une Demande Croissante pour une Offre Limitée

D’une part, Israël est un petit pays. Sa superficie et son espace sont limités. De plus, le nombre de terres disponibles à la construction y est limité de part le fait que 93% des terres israéliennes appartiennent au gouvernement ou aux organismes gouvernementaux, laissant uniquement 7% de ces terres non monopolisées et privées. C’est ainsi que s’est engendrée une situation où l’offre des logements et la répartition des terres se trouvent limitées.

D’autre part, la demande des logements neufs est à la hausse. La raison principale étant la croissance de la population israélienne, qui était de 5,9 millions en 1998, et se situe maintenant à un niveau de 9 millions environ. Et ce nombre devrait continuer à augmenter.

Enfin, une autre raison importante de cette demande croissante est l’augmentation sans précédent tout d’abord du nombre de «olim» (immigrés), déménageant en Israël pour diverses raisons (sionisme, raison géopolitique et autre…), ainsi que du nombre d’étrangers souhaitant acheter une maison aux fins d’investissement ou pour avoir un endroit ou loger, lorsqu’ils visitent Israël.

(Population d’Israël (1949-2015). Source: Wikipedia)

Un Investissement Stable et Solide

Le marché immobilier est volatil et les raisons de ses croissances et declins s’expliquent au travers de divers facteurs, tant au niveau micro que macro.

Outre la probabilité que la valeur de votre maison en Israël continue d’augmenter, dans un environnement instable sur le marché, ce que vous recherchez également pour votre investissement, c’est la vraie stabilité, en particulier: économique et c’est le genre de stabilité qu’Israël peut offrir.

Un indicateur de cette stabilitée économique est apparu dans une publication parue au début du mois d’août :S&P, la société de notation mondiale, annoncant qu’elle avait amélioré la note de crédit d’Israël à son plus haut niveau dans l’histoire, AA-, et introduit Israël dans le prestigieux «AA Rating Club», qui comprend une liste exclusive des économies solides, telles que la Belgique, la Grande-Bretagne ou encore les États-Unis. L’annonce de S&P, se joint aux annonces supplémentaires publiées cette année par le Gouvernement Israélien, la Banque d’Israel ainsi que d’autres organismes internationaux concernant le renforcement de l’économie israélienne, notamment un rapport de l’OCDE, publié antérieurement cette année, et qui fait l’éloge de l’économie israélienne, notant qu’elle continue de réaliser des performances exceptionnelles, avec une forte croissance et une solidité financière qui devrait conduire à un cycle de croissance de quinze ans.

Des Enseignements de l’Histoire

Les prix des logements israéliens ont augmenté de manière conséquente au cours des 40 dernières années (les 10 dernières années ayant vu une croissance en masse). Israël, à sa création, n’était essentiellement que du sable et des marais.Au fil du temps, le pays a developpé plusieurs visages développant notamment son role en tant que pôle technologique mondial, réunissant le plus grand nombre de scientifiques et d’ingénieurs per capita, prospérant en quelque sorte d’un melting-pot riche en cultures, art, cuisine, et en architecture, attirant des citoyens du monde entier pour visiter sa beauté. Ce sont tous ces visages,qui ont favorisé, et qui continuent de favoriser, de plus en plus chaque année, l’augmentation des coûts de l’immobilier.

(Indice des prix des maisons en Israël (2008-2010). Source: tradingeconomics.com | Bureau central Israélien des Statistiques)

La question «Quel est le moment propice pour acheter ou investir?», reste une question populaire parmi ceux qui envisagent de faire un achat, y compris les spécialistes et les propriétaires potentiels. La tendance à la hausse des prix du marché immobilier israélien, en particulier au cours des dix dernières années, et l’augmentation constante de la demande, nous conduit à la réponse suivante – ‘’Battre le fer tant qu’il est encore chaud’’, comme l’histoire du marché immobilier israélien nous a fait réfléchir: ‘’Plus vous attendez, plus vous payez’’.

Tout ralentissement de la hausse des prix est une bénédiction, qui présente une opportunité limitée dans le temps pour acheter. Et rappelez-vous qu’il n’y a qu’un seul État juif, un seul foyer juif pour le peuple juif et il n’est pas prévu d’en construire un autre de si tôt.

Cet article a été écrit par Maitre Roie Kaner, Avocat Au Barreau d’Israel, spécialiste de l’immobilier et Directeur Général du Montefiore Group, principal groupe immobilier en Israël qui offre des services complets et personnalisés, destinés à la clientèle internationale et aux Olim.

Pour contacter le groupe immobilier Montefiore, cliquez ici.