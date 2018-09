Naftali Bennett: L’année de l’unité

Il est le personnage incontournable de ces dernières semaines: Naftali Bennett, ministre de l’Education Nationale. Avec la rentrée des classes, il est, plus que jamais, sous les projecteurs.

Dans son emploi du temps chargé, il a tenu à répondre aux questions de LPH, pour s’adresser aux Francophones qu’il affectionne particulièrement.

Le P’tit Hebdo: Que ressent le Ministre de l’Education au moment de la rentrée des classes?

Naftali Bennett: J’ai fait ma quatrième rentrée en tant que ministre de l’Education, et je suis chaque année très ému. La rentrée des classes est un point culminant, une journée particulièrement significative, pour chacun des 2600000 élèves qui l’ont vécu mais aussi pour moi en tant que Ministre et que père. J’ai quatre enfants, dont un qui est entré en kita alef, l’émotion était palpable!

En tant que Ministre, je suis serein. C’était la première rentrée depuis de très nombreuses années, qui s’est déroulée dans des conditions optimales et sans grève. Tout est beaucoup plus apaisé et organisé dans le système scolaire aujourd’hui.

Lph: Vous nous avez habitués à au moins une nouveauté par an, quelle sera celle de l’année scolaire 5779?

N.B.: En effet, nous avons réduit le nombre d’élèves par classe, introduit une deuxième assistante maternelle dans les ganim, augmenté le niveau en anglais et en mathématiques, mis l’accent sur l’enseignement partout du Tana’h, de notre histoire, de nos racines. Tout ceci avec beaucoup de succès.

Cette année fonctionneront pour la première fois sur toute l’année, les kaytanot de Hanouka, Pessah et grandes vacances. Nous entendons les dilemmes qui se posent aux parents qui travaillent, c’est pour cette raison, que nous avons réduit les vacances qui correspondent à ces périodes en proposant aux enfants un emploi du temps différent et plus détendu.

Par ailleurs, mon ministère mettra un accent très fort sur le développement scolaire dans les périphéries. Nous allouerons beaucoup de moyens au Neguev et à la Galilée.

Enfin, je tiens à ce que tous les enfants d’Israël étudie le Tana’h, parce que c’est notre histoire. Le Tana’h appartient à tout le peuple d’Israël et c’est ainsi que chacun doit le ressentir.

Je souhaite que cette année 5779 soit placée sous le signe de l’unité dans le système scolaire. Nous pouvons étudier tous ensemble, religieux, laïcs, traditionnalistes. C’est un peu l’esprit français que nous voulons voir ici.

Lph: Vous évoquez les Français, s’il y a une caractéristique de l’école qui est dur à gérer pour eux, ce sont les journées qui terminent à 13h30. Où en est-on concernant l’instauration de journées longues à l’école?

N.B.: Ces journées existent un nombre croissant d’établissements, en particulier les zones sensibles. Les kaytanot que j’évoquais sont une des réponses à cette question.

Lph: Le système scolaire aujourd’hui est-il assez performant au regard de l’intégration des élèves mais aussi des parents olim?

N.B.: J’ai donné la consigne aux chefs d’établissement de prêter une grande attention à ces élèves. Les parents aussi doivent être accompagnés par le personnel pédagogique, ils sont confrontés à beaucoup d’incompréhension que nous devons dissiper avec plus de communication.

J’accorde une importance particulière à ce sujet, parce que je sais que mieux les Olim seront accueillis et accompagnés, plus les Juifs de France penseront à faire leur alya et la réaliseront.

Lph: Le secret de votre réussite serait dans votre capacité à établir une relation de proximité avec les personnes que vous rencontrez. Quelle importance accordez-vous aux rencontres informelles, sur le terrain?

N.B.: J’aime les gens. J’aime notre peuple. Rien ne peut remplacer un échange direct de regard et une rencontre personnelle. Pendant toute la durée de mon mandat, je m’efforce d’aller chaque semaine sur le terrain, dans un établissement scolaire, à travers tout le pays. Sans l’annoncer, sans convoquer la presse, juste moi et mon chauffeur. Dans ces situations, je peux prendre la température sur le terrain sans masque, sans être préparé. J’entre simplement en salle des profs, dans un cours, je parle avec le chef d’établissement, entre nous, et je m’imprègne mieux des problématiques et des résultats.

Lph: Finalement, c’est cette attitude que le système scolaire devrait adopter: parler aux élèves, les yeux dans les yeux?

N.B.: Oui et j’agis dans ce sens. Avec mon excellent directeur de cabinet et des acteurs éducatifs professionnels, nous mettons au point des programmes éducatifs qui s’adresseront directement à chaque élève.

Lph: Vous avez insisté sur l’accompagnement que les Olim doivent recevoir au sein du système scolaire. Bientôt, nous voterons pour les municipales, quelle est la position de votre parti, Habayit Hayehoudi au regard des besoins de l’alya de France?

N.B.: Avec l’alya de France, nous avons gagné le gros lot. Les Olim de France sont sionistes et patriotes. Je sais que les Juifs français comprennent particulièrement la nécessité vitale de l’Etat d’Israël comme Etat juif, comme foyer fort et sûr pour le peuple juif. La communauté souffre de l’antisémitisme et nous nous tenons aux côtés des Juifs de France pour qu’ils fassent entendre leurs droits de vivre dans la paix et la sécurité.

Parallèlement, je suis convaincu que les Juifs français qui font leur alya, ne fuient pas simplement une situation, ils le font véritablement par amour pour la terre et le peuple d’Israël et avec la foi qu’ici c’est notre maison. Que ce soit les élections ou pas, Habayit Hayehoudi sera toujours près des Olim hadashim pour les aider et les soutenir. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour écouter les dirigeants communautaires et m’entretenir avec eux sur la façon dont on peut améliorer le processus d’intégration des Olim de France.

Lph: Quels sont vos vœux pour l’année 5779?

N.B.: Je souhaite à tout le peuple d’Israël une bonne et douce année. J’espère qu’elle sera placée sous le signe de la santé, de la joie et de l’unité. Aux membres de la communauté des olim de France, dont certains ont fêté leur premier Rosh Hashana en tant qu’Israéliens, je leur dis: qu’il est bon que vous soyez revenus à la maison! Mazal tov et Hag Sameah!

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay

Photo à la une by Flash90