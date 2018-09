Le rav Haïm Amsallem se présentera aux prochaines élections

Le rav Haïm Amsallem, qui fut un temps député Shass, a annoncé à des proches qu’il compte se présenter aux prochaines élections, probablement dans le cadre du mouvement Am Shalem qu’il avait créé en 2011.

Après son départ forcé de Shass dû à de fortes divergences avec l’orthodoxie séfarade actuelle qu’il considère comme ayant abandonné la tradition des sages modérés d’Afrique du Nord, il avait adhéré au Likoud en 2014 puis à Habayit Hayehoudi, deux structures qu’il avait quitté en confiant avoir ressenti ne pas avoir été accueilli avec enthousiasme. Entre temps, en 2013, il s’était déjà présenté à la 19e Knesset avec le mouvement Am Shalem mais n’avait obtenu que 45.700 voix sur les 75.800 nécessaires pour entrer à la Knesset.

A ses proches, le rav Amsallem justifie sa décision de retenter sa chance par le fait que Shass est aujourd’hui dans une situation politique délicate, frôlant le seuil d’inégibilité, et qu’il y a donc un réservoir de voix potentielles pour lui auprès de l’électorat séfarade traditionnaliste et orthodoxe. Depuis qu’il est entré en politique, le rav Amsallem a exprimé une voix différente au sein de l’orthodoxie séfarade actuelle, trop influencée selon lui par l’orthodoxie ashkénaze lituanienne. Il est favorable au service militaire et à l’entrée dans la vie active, étant farouchement opposé à la mentalité d’assistanat qui domine d’après lui dans le monde orthodoxe actuel en Israël. Il est également favorable à une attitude accueillante et souple dans le domaine des conversions, se basant sur la jurisprudence des plus grands sages d’Afrique du Nord, et prône une politiqu plus volontariste dans la défense des femmes agounot.

En se présentant une nouvelle fois devant les électeurs, le rav Amsallem, comme l’indique le nom du mouvement qu’il a créé, entend oeuvrer pour rapprocher les coeurs, apaiser les tensions au sein de la société, donner une image souriante et bienveillante de la Torah et du Judaïsme et montrer que l’orthodoxie n’est pas forcément antinomique avec l’amour de l’Etat d’Israël.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90