L’Autorité Palestinienne demande l’aide internationale…pour vider les Juifs de Judée-Samarie!

Adnan Al-Husseini (au patronyme qui rappelle un sinistre personnage), le “ministre” chargé des affaires de Jérusalem au sein de l’Autorité Palestinienne, a remercié les habitants arabes de Jérusalem ainsi que de Judée-Samarie pour leur soutien à l’avant-poste illégal de Khan El-A’hmar, voué à être démantelé (en théorie) sur décision de la Cour suprême. Il a dénoncé “le racisme et la haine diffusés par les ‘colons'” et a lancé un appel à la communauté internationale pour “aider les Palestiniens à débarrasser les ‘colons’ (juifs) de la Rive occidentale et d’Al-Quds (Jérusalem)”.

L’agence de presse Wafa a révélé qu’Al-Husseini a informé que le “département de Jérusalem” au sein de l’OLP à la tête duquel il se trouve également, est en train de constituer un dossier juridique qui sera transmis à la Cour pénale internationale de La Haye pour “sanctionner Israël de ses efforts pour vider Jérusalem-Est de ses habitants arabes”.

