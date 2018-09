Initiative: plaider la Loi de la Nation devant le Parlement européen

Après la visite d’une délégation de la Liste arabe à Bruxelles pour obtenir une condamnation de la Loi de la Nation, une initiative a été lancée en Israël par l’un des principaux promoteurs de la loi, le député Amir Ohana (Likoud), qui avait présidé la commission ad hoc chargée d’élaborer le texte. Il a proposé au président de la Knesset, Yuli Edelstein d’envoyer une délégation de parlementaires à Bruxelles afin de plaider en faveur de la loi, notamment auprès de la ministre des Affaires étrangères de l’Union européenne Fedrica Mogherini et du ministre luxembourgeois des Affaires étrangères Jean Asselborn qui avaient tous deux chaleureusement reçu les députés arabes.

Amir Ohana a précisé au président de la Knesset qu’il serait honoré de présider cette délégation. Le député a expliqué l’importance d’une telle initiative diplomatique: “Les députés de la Liste arabe sont allés à Bruxelles dans l’intention de salir l’Etat d’Israël et de mettre en doute son caractère démocratique, au moyen de mensonges grossiers et de la distorsion de la réalité concernant cette loi. Il ne faut en aucun cas attendre que ces mensonges fassent leur effet et continuent leur route à travers le monde. Il faut donc une action rapide, forte et efficace à l’image d’une délégation parlementaire officielle qui rencontrera des hautes personnalités de l’UE”.

Yuli Edelstein a promis au député d’étudier la question. En cas d’approbation, il est évident que seuls des membres de la coalition feront partie de cette délégation. C’est le président de la Knesset qui a le pouvoir d’autoriser ce genre de délégations et d’approuver qui en fera partie.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90