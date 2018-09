Elections en Suède: l’extrême droite en force

Lors des élections législatives qui se sont déroulées dimanche en Suède, le Parti social-démocrate a réalisé son plus mauvais score depuis plus d’un siècle avec 28,4% des voix. Avec d’autres petites formations de gauche et des écologistes, le bloc de gauche reste toutefois majoritaire au Riksdag (Parlement) mais sans majorité absolue. Il est talonné par l’Alliance, bloc d’opposition de centre droit. Mais ce qui est nouveau – pour la Suède – est la percée des Démocrates suédois (SD), parti d’extrême droite anti-immigrés qui obtient 17,6% des suffrages!

Face à ce succès dû au ras-le-bol d’une partie de la population face aux troubles et violences provoqués par les immigrés, le Premier ministre suédois Stefan Löfven va devoir composer avec son principal adversaire de centre droit Ulf Kristersson pour former une coalition de gouvernement. Avec amertume, le chef du gouvernement a déclaré que les résultats de cette élection “signent la fin de l’époque des blocs qui gouvernaient alternativement le pays”.

Jimmi Akesson, le jeune président des Démocrates suédois a crié “victoire” et a affirmé que son parti aura désormais une grande influence sur la vie politique de son pays. Il a toutefois “raté son pari” de devenir la deuxième force du pays, avec au moins 20% de voix escomptés. Il a lancé un appel à l’Alliance de centre droit afin d’entamer des négociations pour former une coalition de gouvernement, scénario qui a peu de chances de se produire en l’état actuel.

Depuis 2012, un total de 400 000 demandes d’asile a été enregistré en Suède, un record en Europe rapporté au nombre d’habitants (une demande pour environ 25 habitants). Conséquence inéluctable, les cas de violences urbaines, de viols et autres phénomènes ont réussi à ébranler le système multiculturel “sans histoires” dont la Suède se vantait depuis fort longtemps. Un modèle qui comme d’autres pays en Europe commence à s’écrouler sous les coups de boutoirs de communautés plus intéressées par les nombreux droits sociaux que par les devoirs civiques élémentaires envers les pays et populations d’accueil.

Photo Illustration