Des Francofolies à Ashdod! Raphaël nous confie ses sentiments

Pour la première fois en Israël, et dans le cadre de la Saison croisée France-Israël, la 4e édition du Festival de musique Ushpizin, qui se tient à Ashdod pendant les fêtes de Souccoth, reçoit l’un des plus prestigieux festivals de musique en France : Les Francofolies ! Jane Birkin, Amir, Magic System et Raphaël sont les invités du festival qui aura lieu du 25 au 27 septembre prochains.

LPH a pu s’entretenir avec Raphaël, à quelques jours de son arrivée en Israël. Raphaël est, depuis près de 20 ans, un artiste reconnu dans le monde de la chanson en France. Il a chanté en duo avec Jean-Louis Aubert ou Alain Bashung. Auteur, compositeur et interprète, ce musicien accompli a déjà sorti plusieurs albums dont “Caravane”, celui avec lequel il a connu la consécration (1.8 millions d’exemplaires vendus, 3 Victoires de la Musique en 2006). Un chanteur bouleversant qui envoute son public par la justesse de ses mélodies et de ses textes.

Le P’tit Hebdo: Vous serez en Israël pour les Francofolies. Est-ce votre premier séjour?

Raphaël: En 2006, j’étais déjà venu pour deux concerts dans un club à Tel Aviv. J’avais aimé l’ambiance, le public. Je me souviens particulièrement de la visite que nous avions faite avec mon épouse, à Tsfat. J’ai ressenti beaucoup d’émotions.

Lph: Que représentent pour vous les Francofolies en Israël?

Raphaël: Les Francofolies sont un festival que j’apprécie particulièrement. J’aime beaucoup La Rochelle, mais j’ai aussi déjà participé au festival dans sa version en Belgique et en Suisse. Quand on chante à l’étranger, cela prend une dimension tout à fait différente. J’ai eu plusieurs fois l’occasion de chanter en Asie ou en Russie. Bien entendu, le premier public est celui des expatriés, mais on a aussi beaucoup d’amoureux de la culture française. Amener ce vent culturel apporte une fraicheur unique et procure des sensations que j’aime partager avec le public.

Lph: Vos modèles dans la chanson sont divers: de Bob Dylan à David Bowie, en passant par Jimmy Hendrix et Barbara. Y a-t-il un style ”Raphaël”?

Raphaël: Je ne crois pas qu’il faille catégoriser les artistes. Mes albums sont tous très différents parce que j’aime des styles différents. Je les ai tous composés avec autant de bonheur. Je suis dans le blues, dans le rock, dans la chanson traditionnelle française, dans tout ce qui me plait, même si ce n’est pas uniforme. Un musicien peut faire plein de styles de musique, il ne doit pas s’enfermer dans une case: la musique est un langage en soi et il est merveilleux. Pour ma part, ce côté éclectique me permet aussi de réaliser mon but principal: toucher le maximum de cœurs par ma musique.

Lph: Que nous réservez-vous pour les Francofolies d’Ashdod?

Raphaël: Je vais pour la première fois jouer avec le grand pianiste Steve Nieve. Je me réjouis de cette rencontre musicale. Je pense que cela va ouvrir encore de nouveaux horizons pour moi et pour le public. La première partie sera piano et chant et pour la seconde, je pense prendre ma guitare électrique. Je souhaite que ce concert soit ludique, créatif et qu’il procure de la joie au public.

Francofolies à Ashdod, du 25 au 27 septembre

www.ushpizin.co.il / Tel: 08-9568111

www.culturaccess.com / Tel: 07 33 202 400

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay