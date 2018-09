“Cesser une fois pour toutes d’avoir peur”, Guy Bekhor

Dr. Guy Bekhor est l’un des grands spécialistes actuels du Moyen-Orient. Il est un observateur averti des phénomènes qui se déroulent dans la région et il livre ses analyses pertinentes sur son site www.Gplanet.co.il. Il accorde actuellement une chronique quotidienne dans l’émission du matin Haolam Haboker sur la chaîne Aroutz 13. Outre leur clairvoyance, ses analyses se caractérisent très souvent par un optimisme revigorant quant à la situation et à l’avenir d’Israël dans l’échiquier moyen-oriental, à contre-courant de l’état d’esprit ambiant. Voici sa chronique retranscrite du mardi 5 septembre…

Avri Guilad : Par quel sujet voulez-vous commencer aujourd’hui…l’Unrwa, la proposition américaine de fédération…?

Guy Bekhor : Vous vous souvenez, nous avions terminé notre dernière émission avec les mots « ne pas avoir peur ». Le président Trump n’a pas eu peur, et ce qui nous semblait encore de la science-fiction il y a quelques jours – la suspension de l’aide américaine à l’Unrwa – s’est réalisé. Et les cieux ne nous sont pas tombés sur la tête !

AG : Les cieux peuvent attendre et tomber plus tard…

GB : Pour la population palestinienne, cela ne change rien, puisqu’elle n’a rien reçu de l’Unrwa…

AG : Si, il y a quand même l’éducation…

GB : Oui, mais Abou Mazen aurait pu le faire également. Je parle de niveau de vie et d’avantages financiers. Ceux qui en pâtiront ce sont les vingt-cinq mille employés de l’Unrwa, mais c’est gérable. Une fois de plus, il ne faut pas avoir peur. Nous voulons toujours chercher la tranquillité à court terme. Or, on ne sacrifie pas une stratégie au profit d’une tactique. Qu’importe s’il y aura des protestations, l’objectif est qu’il faut une fois pour toutes faire disparaître la question du droit du retour de la table des négociations. Et tout comme il n’y a pas eu de catastrophe après le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem, il n’y en aura pas sur cette question. L’Unrwa est vouée à disparaître.

AG : Mais on ne peut pas dire qu’avec cela nous aurons réglé la question de Gaza. Le fait que l’argent n’arrivera plus là-bas (à l’Unrwa) ne veut pas dire que le problème soit résolu !

GB : Oui, mais cette organisation n’existera plus, et la question du droit du retour ne sera plus à l’ordre du jour.

AG : Mais les besoins seront toujours là !

GB : Je précise. En plus de sa décision sur l’Unrwa, le président Trump passera un coup de fil au président égyptien A-Sissi et lui demandera d’ouvrir complètement le passage de Rafiah qui pour l’instant est ouvert de manière très partielle et sélective…

AG : A-Sissi acceptera ?

GB : Il n’a pas le choix. Il survit grâce aux Américains. Venons-en maintenant à la question de la fédération. Là-aussi, on peut résoudre ce conflit en « cinq minutes ». Il suffit que les Jordaniens récupèrent à nouveau les zones A de Judée-Samarie et accordent la pleine citoyenneté jordanienne aux habitants arabes de ces zones. Je vous rappelle que les habitants arabes de Judée-Samarie ont été citoyens jordaniens jusqu’au 31 juillet 1988. Ce jour-là, à la télévision, le roi Hussein leur avait annoncé la déchéance de leur citoyenneté et la carte officielle de la Jordanie fut amputée de la rive occidentale du Jourdain. Selon le droit international, cette déchéance collective de citoyenneté est illégale. Ces habitants des zones A doivent donc recouvrer leur citoyenneté jordanienne. Quant aux zones C, elles resteront israéliennes et les zones B seront à responsabilité partagée.

AG : Oui, mais les Jordaniens ne veulent pas de ce plan…

GB : C’est juste. Mais comme avec l’Egypte, le président Trump doit lever son téléphone et appeler le roi Abdallah II, qui est d’ailleurs haï par une grande partie de sa population d’origine palestinienne, et lui dire : « Ou vous acceptez ce plan, ou bien nous ramènerons votre famille dans la péninsule d’Arabie d’où les Britanniques l’avaient cherchée pour lui accorder le trône de ce pays ». Il acceptera. Il y aujourd’hui plus de cinq-mille soldats américains en Jordanie qui sont chargés de protéger la stabilité du royaume. Même Israël est partie prenante. Nous leur fournissons de l’eau, des renseignements, les avions jordaniens passent au-dessus d’Israël pour se rendre en Europe ou aux Etats-Unis. Le royaume jordanien est totalement dépendant de l’Occident. Que signifie « le deal du siècle » ? C’est cesser une fois pour toutes d’avoir peur.

AG : Bon, admettons que la Jordanie accepte. Comment s’en sortira-t-elle alors qu’elle connaît déjà des difficultés économiques énormes ?

GB : Ils recevront des milliards de dollars en contrepartie. Il est possible de reloger des millions de réfugiés palestiniens en Jordanie. C’est la seule solution qui permettra de régler la plupart des problèmes. Depuis des années on nous a enfermés dans un paradigme : ce sera deux Etats ou un seul Etat (binational). N’y a-t-il aucune autre option ? Et voilà soudain qu’il en surgit une ! Les habitants arabes des zones A voteront au parlement jordanien. Autre changement nécessaire: l’Autorité Palestinienne devra disparaître. Ce fut une erreur terrible commise à Oslo par des gens stupides et irresponsables d’avoir ramené ici la direction palestinienne de Tunis.

AG : Je ne dirais pas stupides, mais leurs espoirs dépassaient de loin leur réalisme…

GB : Soit. En tous les cas, ils les ont ramenés ici et que constate-t-on ? Abou Mazen est devenu un obstacle pour tout, même à un accord sur Gaza. Il faut que l’AP quitte. On peut aussi imaginer une autre solution : une autonomie pour les zones A, où vivent plus d’un million et demi d’Arabes.

AG : C’est la solution que propose Moredkhaï Keidar, avec les « mini-émirats » autonomes en Judée-Samarie…

GB : Oui, mais lui il parle en termes d’Islam. Moi je dis que ce sont les maires des villes arabes qui contrôlaient leur population avant que ces gens ramènent la direction palestinienne de Tunis, qui doivent reprendre les rênes. Il y aura alors autogestion de la population arabe de Judée-Samarie. Personnellement, je préfère l’option jordanienne. La Jordanie à tout à y gagner parce que son PIB par habitant est à peine le dixième de celui d’Israël. Le roi obtiendra la garantie de la pérennité de son pouvoir. Ceci est à mon avis le « deal du siècle » et je pense qu’il n’y en a pas d’autre.

AG : Vous ne pensez pas que Donald Trump est en train de s’embourber dans des complications qui vont finir par faire exploser ce rêve ?

GB : Une fois de plus, il faut cesser de nous faire peur à nous-mêmes. Cela fait 38 ans que j’observe ce qui se passe au Proche-Orient. Nous ne cessons jamais de nous faire peur et d’avertir que tout va aller mal. Même récemment. On nous avait dit « Attention, Trump va se retourner contre nous ! » Comme ce n’est pas arrivé, on nous dit maintenant « Attention, si les Démocrates l’emportent, ils se retourneront contre nous ! ». Il faut comprendre : Israël est une île de stabilité. Même si une autre administration est élue en 2020, elle comprendra que nous sommes le seul élément d’équilibre au Proche-Orient. Et de toute manière, celui qui a peur de l’hiver doit se préparer dès l’été. Nous avons déjà ôté les questions de Jérusalem et du droit de retour, deux acquis historiques, nous avons maintenant deux ans et demi pour régler le reste, et à mon avis, il y aura encore quatre années supplémentaires.

Propos retranscrits par Shraga Blum

Photo by Yossi Zeliger/Flash90