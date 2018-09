Brésil: le favori à l’élection présidentielle – pro-israélien convaincu- poignardé par un gauchiste

Jair Bolsonaro, favori pour le 1er tour de l’élection présidentielle au Brésil (7.10) se trouve actuellement en unité de soins intensifs à l’hôpital juif Albert-Einstein de Sao Paulo après avoir été poignardé à l’abdomen par un activiste d’extrême gauche. Il doit subir une nouvelle et délicate opération, les coups de couteau ayant gravement atteint les intestins. L’agression a eu lieu jeudi dernier à Juiz de Fora lors d’un rassemblement de sympathisants à alors qu’il était porté sur les épaules de l’un de ses partisans. Après l’attentat, il avait catégoriquement refusé d’être admis à l’hôpital syro-libanais de Sao Paulo généralement préféré par les hommes politiques, par crainte pour sa vie, et avait demandé à être admis à l’hôpital juif.

Jair Bolsonaro, 63 ans, militaire de carrière, est le candidat du Parti social-libéral, formation très à droite. Il est qualifié de “Trump brésilien” et affiche des positions extrêmement favorables à Israël. Chrétien convaincu, il a promis de transférer l’ambassade du Brésil à Jérusalem s’il est élu.

Son assaillant est un ancien membre du PSOL (Socialisme et Liberté) aux positions très anti-israéliennes et dit avoir agi “sur ordre de Dieu” et pour des “motifs politiques”.

Le succès de Jair Bolsonaro est dû à son charisme mais aussi aux divers scandales de corruption qui ont entaché la classe politique brésilienne.

