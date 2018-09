Binyamin Netanyahou invité à s’exprimer devant le Conseil de sécurité?

Selon le site Walla, des pourparlers avancés seraient en cours avec l’ONU pour que le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’exprime lors d’une prochaine séance extraordinaire du Conseil de sécurité consacrée à l’Iran. Cette séance se tiendra le 26 septembre, en marge de l’Assemblée générale annuelle de l’ONU, et elle sera présidée par le président américain Donald Trump. Ce dernier doit présenter aux pays membres sa nouvelle bpolitique envers l’Iran. Binyamin Netanyahou serait intéressé à s’y exprimer afin de mobiliser un soutien international à une politique plus ferme envers le régime des ayatollahs et son attitude agressive dans la région.

Mardi, les Etats-Unis ont adressé un avertissement sévère à Téhéran, prévenant d’une réaction rapide et forte au cas où les forces américaines sattionnées en Irak étaient attaquées par des milices chiites à la solde de l’Iran.

Photo Amir Lévy / Flash 90