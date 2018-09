Avi Gabbaï menace son parti!

Les mauvais sondages concernant le Camp Sioniste font leur effet et la contestation interne s’amplifie au sein du parti contre le président Avi Gabbaï. Ce dernier reste invariablement convaincu qu’il sera la prochain Premier ministre mais ils sont de moins en moins ceux parmi ses députés qui y croient. L’un des griefs qui revient le plus dans la bouche des cadres et des députés est la manière “autocratique” avec laquelle Avi Gabbaï dirige sa formation. “Il veut transformer le parti et en faire un Yesh Atid, Israël Beiteinou ou Koulanou, où c’est le président qui fixe la liste des candidats pour les élections”.

Un groupe d’anciens députés s’est adressé à Avi Gabbaï pour le prévenir que sa manière de diriger le parti lui porte atteinte. Ce dernier a mal pris les choses et leur a répondu sèchement: “Ne vous trompez pas! Peut-être n’avez-vous pas encore compris, mais si je tombe, je vous prendrai tous avec moi!”. Après cette rencontre, l’un des participants a qualifié ces propos de “menaces d’un mafiosi et non pas ceux d’un président de parti”.

Depuis son élection en 2017, Avi Gabbaï tente de procéder à des réformes profondes au sein du Camp Sioniste, dont l’intention d’inclure des candidats extérieurs de son choix dans les places éligibles…qui de plus se font de moins en moins nombreuses si l’on en croit les sondages.

Photo Miriam Alster /Flash 90